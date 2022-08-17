Допустившее оргии подростков с детьми руководство детдома Калининграда попало под уголовное дело

Калининградские следователи завели уголовное дело о халатности в отношении руководства одного из детских домов региона. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК по региону, сотрудники учреждения допускали сексуальные контакты между воспитанниками, что нарушало их права.

По версии следствия, подобные нарушения происходили регулярно с 2019 года. В рамках расследования уголовного дела сотрудники ведомства осмотрели места происшествия, изъяли документацию, а также назначили судебно-медицинские экспертизы и полный комплекс следственных действий для установления причастных к совершению преступления.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и поставить дело под контроль в центральном аппарате.

В пресс-службе ведомства не назвали, о каком именно детском доме идет речь. Но ранее «360» стало известно, что к правозащитникам обратился воспитанник детского дома «Росток» города Гусева в Калининградской области.

Мальчик рассказал, что стал свидетелем, как 12-летние подростки принуждали к сексу восьмилетнюю девочку. Кроме того, он лично помогал воспитателю растаскивать совокупившихся воспитанников. По его словам, раннюю половую жизнь в детдоме вели 12 человек. При этом мальчик отметил, что на его жалобы заведующая не отреагировала, а после — добилась его перевода в другое учреждение.

Показания ребенка зафиксировали и отправили в центральный аппарат СК с просьбой о проверке депутат Советского городского округа Калининграда Дмитрий Заболотный и вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.