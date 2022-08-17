Взрослые воспитанники детдома в Калининграде могли склонять к оргиям 8-летних. В дело вмешались правозащитники и СК

Воспитанники детского дома «Росток» города Гусев Калининградской области обратились к правозащитникам за помощью. По их словам, 12-летние подростки склоняли к сексу восьмилетнюю девочку. Причем этот случай оказался не единственным. Директор детского дома назвала эти сообщения клеветой. В деле разобрался «360».

Опасный детдом

В распоряжении «360» оказалось видео с рассказом одного из воспитанников. Мы изменили голос юноши и не показываем его лицо.

По его словам, он узнал, что между 12-летними подростками и восьмилетними детьми произошел половой акт. Источник начал выяснять, кто принимал в этом участие.

«Собрались в комнате, компания около девяти человек. Начал расспрашивать, как это было. Они даже не могли ничего сказать, потому что не понимали даже, что это. Я сказал заведующей. Она попросила никому не рассказывать, что мы сами все решим. В итоге ничего не решили», — заявил молодой человек.

Обращение на имя Бастрыкина

В дело «Ростка» вмешались депутат Советского городского округа Калининграда Дмитрий Заболотный и вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Они написали обращение (есть в распоряжении «360») на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, в котором привели рассказ воспитанника.

В тексте говорится, что в 2019 или 2020 году, точной даты заявитель не помнит, один из подростков изнасиловал восьмилетнюю девочку. Когда эту информацию донесли до заведующей, она никому не сообщила об этом, а пострадавшую перевели в другое учреждение.

Второй эпизод, о котором рассказал воспитанник «Ростка», произошел на его глазах осенью 2021 года.

По словам мальчика, к нему обратился ночной воспитатель с просьбой о помощи. Нужно было растащить двоих участников полового акта. Когда начали выяснять, кто из детей занимается подобной практикой, выяснилось, что таких уже 12 человек. Разгласившего ненужную информацию воспитанника перевели в другой детский дом.

Заболотный и Мельников отметили, что районные следователи провели проверку, но никаких мер по отношению к руководству учреждения не приняли. После этого они попросили главу СК назначить новую проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

В детдоме все опровергают

Директор Елена Зайцева рассказала «360», что ребенка на видео она не знает, а рассказы о половых актах в детском доме — ложь. Более того, женщина подчеркнула, что будет судиться с теми, кто ее распространяет.

Это такая ложь. Ужасно вообще. У меня слов нет. У меня трубки уже раскаляются. Не было такого, не то что я скрываю. Я не знаю, откуда они берут информацию. Мальчика на видео я не знаю. Я буду судиться. Дети воспитываются нормально. Приезжайте, посмотрите. Мы открыты для всех Елена Зайцева.

Зайцева отметила, что в детский дом постоянно приезжают с проверками, так что скрыть подобные ситуации было бы проблематично, да и вообще — преступно. Женщина добавила, что правозащитникам стоило для начала прийти к ней, но они почему-то этого не сделали.

В Следственном управлении СК России по Калининградской области «360» сообщили, что сейчас проводят проверку по всем заявленным фактам и выясняют все обстоятельства дела.