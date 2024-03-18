Криминал 18 марта 2024, 17:59 Донецкий суд вынес «азовцам» приговор по делу о минометном обстреле Мариуполя Генпрокуратура: «азовцев» осудили на сроки от 26 до 27 лет за обстрелы Мариуполя РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 10 военнослужащих нацбатальона «Азов»* на сроки от 26 до 27 лет колонии строгого режима за обстрелы Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Националистов признали виновными в покушении на убийство двух и более человек. Подсудимые с 25 февраля по 19 марта 2022 года атаковали жилые дома и социальные объекты в Мариуполе, осуществив не менее 500 минометных выстрелов осколочно-фугасными снарядами.

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«Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали», — отметили в Генпрокуратуре.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил «азовцев» к лишению свободы.

Российские войска ликвидировали оператора БПЛА Вооруженных сил Украины Алексея Самчука с позывным Каркаде в зоне СВО. Он был лучшим оператором БПЛА ВСУ, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

*Нацбатальон «Азов» — организация, признанная террористической в России.