Криминал 06 марта 2024, 15:41 Донецкий суд приговорил двух боевиков ВСУ к пожизненному заключению Двух боевиков ВСУ приговорили к пожизненному за убийство 5 жителей Мариуполя

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Суд в Донецке огласил приговор в отношении двух украинских военнослужащих, которые застрелили пятерых мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Боевиков приговорили к пожизненному лишению свободы. В 2022 году осужденные военные открыли огонь по мирным жителям на проспекте Карпова в Мариуполе. Из-за огнестрельных ранений погибли пять человек, еще двоим удалось спастись.

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«Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях», — указали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет смог установить личность 593 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Следователи выяснили, что для участия в боевых действиях на Украину отправлялись «солдаты удачи» из 46 стран.