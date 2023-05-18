Криминал 18 мая 2023, 12:34 Ювелирную контрабанду на 5 млн рублей изъяли у пассажирки из Шанхая в Шереметьево ФТС: китаянка пыталась провезти в Москву ювелирную контрабанду на 5 млн рублей РИА «Новости»

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Таможенники задержали пассажирку из Шанхая в аэропорту Шереметьево. Она пыталась провезти в столицу контрабанду ювелирных изделий Вulgari на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«У гражданки Китая изъяли новые золотые драгоценности 750-й пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров и изумрудов», — сказано в сообщении.

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Контрабанду обнаружили таможенники, когда женщина проходила через зеленый коридор. Она пыталась пронести украшения в ручной клади без специальной декларации. В ходе устного допроса китаянка не признала своей вины и заявила, что это ее личные драгоценности.

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело. Ей грозит срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали вьетнамку с двумя колодами радиоактивных крапленых карт. Товар изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф.