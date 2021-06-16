Дочь умершей из Забайкалья рассказала подробности находки гаража-морга

В городе Могоче медики использовали гараж под морг. Виктория Томских, которая сделала страшную находку, рассказала «360», что здание морга стоит недалеко от гаража в аварийном состоянии.

Женщина рассказала, что в конце января у нее умерла мама от последствий ковида. Отцу Виктории врачи предложили лично отнести в морг тело жены.

«В этом морге нет ни света, ни отопления, окна не везде вставлены», — рассказала «360» Виктория Томских.

Тело умершей должно было пролежать в этом морге несколько дней, после его бы повезли в город Чернышевск, который находится в 350 километрах от Могочи. По словам дочери умершей, из-за проблем с местным моргом тела все отвозят туда.

Родственники отказались оставлять труп в таких условиях и забрали домой. Однако недавно Виктории позвонил знакомый, который рассказала, что теперь трупы хранят в гараже, который находится в 15–20 шагах от аварийного морга. Причем, по словам девушки, трупы были в таком состоянии, будто они лежали там с января.

Ранее общественник Дмитрий Плюхин опубликовал в Instagram фотографию гаража, в котором хранится труп в полиэтилене, рядом находится гроб. Гараж расположен рядом с больницей в Могоче. Следственный комитет по региону организовал проверку.