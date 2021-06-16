Гараж-морг с телами обнаружили в Забайкалье

Общественник Дмитрий Плюхин опубликовал в Instagram фотографию гаража, в котором хранится труп в полиэтилене, рядом находится гроб. Гараж расположен рядом с больницей в Могоче. Следственный комитет по региону уже организовал проверку.

«Следователи проведут осмотр места обнаружения тел, а также иные необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Плюхин уточнил, что фотографию ему прислали местные жители. По их словам, труп лежит уже с января. Он завернут в полиэтилен. Рядом с ним внутренности и человеческие останки. В конце помещения расположен красный гроб.

«Это морг Могочи. Точнее, гараж около морга, в котором хранятся покойники. Фото прислали местные жители», — написал общественник.

Источник фото: Instagram Дмитрия Плюхина

В комментариях люди возмутились беспределу, который творится в городе. Глава Могочинского района Анатолий Сорокотягин заявил, что в городе возникала сложная ситуация из-за отсутствия морга, передал ТАСС.

По его словам, сейчас приходится пользоваться услугами морга, который находится в Чернышевске, также решается вопрос о строительстве морга в городе Могоче. Земельный участок уже отведен. Город находится примерно в 550 километрах от Читы.