Эксклюзив 22 декабря 2022, 04:26 «Изнасиловали, избили и задушили». Дочь убитой мигрантами пенсионерки рассказала о последних часах жизни матери Убитая мигрантами в селе Бужаниново пенсионерка перед смертью ходила в церковь Публичное достояние

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Два мигранта изнасиловали и убили 65-летнюю пенсионерку в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом 13 сентября. Дочь погибшей рассказала «360» о последних часах жизни матери перед гибелью.

«В тот день, это было воскресенье, мама посещала храм. После службы она пошла на дачу. А потом, когда возвращалась домой, встретила двух представителей Республики Таджикистан. Эти нелюди изнасиловали, избили и задушили ее», — рассказала она.

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По словам женщины, потеря матери стала для ее семьи огромной потерей. Погибшая обладала мягким характером и была опорой для детей и внуков.

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«Она не могла сказать им грубого слова. Мама была спокойным человеком и никому не желала зла. До сих пор не пойму, как можно было отнестись так жестоко к пожилому человеку», — сказала собеседница «360».

Родственники убитой пенсионерки надеются, что суд вынесет справедливый приговор. По их мнению, преступники заслуживают только самого сурового наказания

После убийства пожилой женщины жители Бужаниново вышли на улицу с требованием наказать виновных. В результате общежитие для мигрантов в селе закрыли, а проживающих там иностранцев перевезли в другое место.

На фоне жестокого преступления губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил правоохранителям взять на контроль места в области, где мигранты живут большими группами.