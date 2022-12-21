Эксклюзив 21 декабря 2022, 23:25 Дочь альфонса посадили под домашний арест. Девушка зарегистрировала отца на сайте знакомств, где он искал своих жертв Тушинский суд Москвы отправил под домашний арест женщину за помощь отцу-альфонсу Pxhere

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Мужчина с сайта знакомств провел десятки жительниц Москвы и области. По делу задержана дочь подозреваемого — предполагаемый альфонс «работал» вместе с ней. Сегодня Тушинский суд Москвы отправил девушку под домашний арест до 6 февраля.

«Суд приходит к выводу, что имеются основания для удовлетворения ходатайства прокурора и защитника, и избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста», — озвучили в суде.

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Домашний арест продлится до 6 февраля 2023 года. В это время девушка не может общаться ни с кем, кроме близких родственников, адвоката и следователя. Также ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом, разрешены только обращения по состоянию здоровья и общение со следователем.

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Перед началом слушания подозреваемая рассказала, что, по данным следователей, ее отец сейчас находится в Азербайджане. На вопрос о том, на какие деньги жил безработный мужчина, девушка отметила, что «особо не интересовалась» этим.

Как так получилось, что все отношения отца девушки заканчивались расставанием, а его бывшие возлюбленные оставались без денег, но с претензиями, она ответить не смогла.

«Я не знаю, все финансовые момент они решали между собой, ни меня не оповещали об этом, ни моего брата. <…> У кого что он брал, какие махинации, я не знаю», — сказала девушка журналистам.

В зале суда девушка вела себя достаточно расковано, отвечала на вопросы, улыбалась. Она заявила, что не знает, почему ее и ее брата, который улетел из страны еще в середине сентября, обвиняют в помощи отцу. Она также заявила, что ничего не знает о проблемах отца с законом.

Предполагаемый 52-летний альфонс представлялся сотрудником ФСБ и получал от женщин крупные суммы денег. Одна из его жертв рассказывала «360», как злоумышленник втерся к ней в доверие.

Она принимала участие в очной ставке с подозреваемо, но та только смеялась и все отрицала. Однако пострадавшая заверила, что у нее есть масса доказательств: дочь сама зарегистрировала мужчину на сайтах знакомств, где он и познакомился со своей будущей жертвой.

В общей сложности мужчина выманил у нее пять миллионов и 501 тысячу с кредитных карт. Он просил деньги под бизнес. Мужчина, как рассказала пострадавшая, пытался уговорить ее оформить дарственную на квартиру, чтобы в перспективе отобрать еще и жилплощадь.