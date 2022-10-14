«Доброжелательная девочка». Соседи — о подозреваемой в убийстве сестры саратовской школьницы | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

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Viber «Доброжелательная девочка». Соседи — о подозреваемой в убийстве сестры саратовской школьницы Соседи назвали обычным поведение подозреваемой в убийстве сестры школьницы из Саратова

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Саратовские следователи задержали по подозрению в убийстве 10-летней девочки ее старшую сестру-восьмиклассницу. Соседи дома, где жила семья заявили, что в поведении детей не видели ничего необычного. В беседе с «360» они подчеркнули, что школьницы были достаточно вежливыми и всегда здоровались. Каких-либо склок между ними не было.

Убийство 10-летней соседки и задержании по подозрению в причастности старшей сестры сильно напугало и удивило жительницу дома Марину. Она призналась, что не спала всю ночь, так как обычно в подъезде ничего подобного не происходило.

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«У нас свекровь рядом живет. Мы даже двери не закрываем. Поэтому я очень удивлена. Девочки всегда с мамой ходили, очень доброжелательные. Поэтому я просто в шоке и не понимаю, как это могло произойти», — заявила Марина.

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По словам женщины, обе школьницы всегда здоровались, иногда вместе приходили из школы. За старшей девочкой необычного поведения соседка не видела, как и странной одежды. По ее словам, она была обычным подростком и ничем не отличалась от других.

Еще одна соседка Карина заявила, что вчера весь день провела дома, но никаких криков она не слышала.

«Родителей девочек дома не было. Их мама с работы вернулась около шести вечера, где все и обнаружила, а после вызвала полицию», — заявила она.

Тело десятилетней девочки с множественными ножевыми ранениями и ожогами нашли в квартире на улице Батавина в Саратове в минувший четверг, 13 октября. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью». По подозрению в совершении преступления задержали 14-летнюю сестру убитой школьницы.

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