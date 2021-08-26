Директора дома престарелых, чью санитарку заподозрили в избиении пенсионеров, задержали в Подмосковье

Правоохранительные органы задержали директора дома престарелых в Реутове, где санитарка, по предварительным данным, избивала пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми», — сказано в сообщении ведомства.

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие выяснило, что директор дома престарелых не обеспечил необходимые условия для проживания там постояльцев. Также учреждение не оказывало пожилым людям надлежащий уход.

Ранее 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми арестовали. Она подозревается в нанесении побоев нескольким пенсионерам.

По данным следствия, санитарка жестоко обращалась с подопечными.

«Противоправные действия женщины были запечатлены на видео, которое впоследствии было опубликовано в СМИ.В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном», — сказано в сообщении СК.

Расследование дела продолжается.