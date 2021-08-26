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    26 августа 2021, 11:30

    Директора дома престарелых, чью санитарку заподозрили в избиении пенсионеров, задержали в Подмосковье

    Наза Салех Захи

    Правоохранительные органы задержали директора дома престарелых в Реутове, где санитарка, по предварительным данным, избивала пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми», — сказано в сообщении ведомства.

    Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие выяснило, что директор дома престарелых не обеспечил необходимые условия для проживания там постояльцев. Также учреждение не оказывало пожилым людям надлежащий уход.

    Ранее 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми арестовали. Она подозревается в нанесении побоев нескольким пенсионерам.

    По данным следствия, санитарка жестоко обращалась с подопечными.

    «Противоправные действия женщины были запечатлены на видео, которое впоследствии было опубликовано в СМИ.В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном», — сказано в сообщении СК.

    Расследование дела продолжается.