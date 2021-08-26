Подозреваемую в избиениях санитарку дома престарелых в Реутове арестовали

В Реутове отправили под арест санитарку частного дома престарелых, которая подозревается в жестоком обращении с постояльцами пансионата. Об этом сообщили на сайте управления Следственного комитета по Подмосковью.

Правоохранители задержали 54-летнюю санитарку после того, как в Сети появилось видео с кадрами, на которых работница пансионата в Реутове била тряпкой одного из постояльцев, лежащего на полу. Сотрудницу дома престарелых подозревают в нескольких эпизодах с нанесением побоев постояльцам.

Санитарка не стала препираться, в ходе допроса она признала свою вину и созналась в содеянном. Суд по ходатайству следователя постановил арестовать женщину.

Расследование продолжается. Ведется сбор доказательной базы. Показания подозреваемой проверили на месте, там же допросили и потерпевших. Следователи планирует назначить судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

О задержании работницы пансионата в Реутове подмосковный СК сообщил 24 августа. Против санитарки завели дело по статье «Побои».