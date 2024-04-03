Криминал 03 апреля 2024, 22:43 Директора «Дагэнерго» обвинили в хищении почти трех миллиардов рублей Директора «Дагэнерго» Мухумаева обвинили в хищении 2,8 миллиарда рублей Freepik

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Директора филиала «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, которого арестовали по делу о мошенничестве, подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей в рамках организованной преступной группировки. Об этом сообщили на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Как выяснили следователи, подозреваемый во время работы на должностях начальника управления капитального строительства компании и генерального директора АО «ДЭРС» вместе с группой сообщников похитил деньги, которые принадлежали ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа». Сумма похищенных средств составила примерно 2,8 миллиарда рублей.

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«Постановлением суда от 3 апреля 2024 года Магомедхабиб Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца, по 3 июня 2024 года. Судом постановлениями от 3 апреля 2024 года также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще шести фигурантов данного уголовного дела», — сказано в публикации.

Ранее владельцу компании Орtima Development Альберту Худояну предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей. Это уже второе уголовное дело, открытое против фигуранта. До этого бизнесмена уже посадили в тюрьму на восемь лет.