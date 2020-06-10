Директор и главный инженер ТЭЦ-3 задержаны по делу о разливе топлива в Норильске

Следствие установило, что в 2018 году резервуару, из которого в итоге и вытекло топливо, требовался капитальный ремонт. Несмотря на это, его ввели в эксплуатацию. Решение приняла комиссия, председателем которой, по версии следствия, был главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов. Утвердил его назначение директор предприятия Павел Смирнов.

Экспертиза промышленной безопасности показала: «резервуар № 5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности». Соответственно, использовать его можно было только в том случае, если провести ремонт.

«Несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 АО „НТЭК“ Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария», — подчеркнули в СК.

Всех троих задержали по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В ближайшее время Смирнову, Степанову и Кузнецову планируют предъявить обвинения. Решается вопрос об их аресте.

В «Норникеле» задержание менеджеров ТЭЦ-3 назвали неоправданно жесткой мерой, сообщил РБК вице-президент компании, директор Заполярного филиала Николай Уткин.

Утечка топлива из резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, топливо попало в том числе в водоемы. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня.

С места ЧП вывезли уже порядка 30 тысяч тонн загрязненного грунта. Ликвидаторам удалось собрать и порядка девяти тысяч кубометров воды с топливом.