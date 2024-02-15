Криминал 15 февраля 2024, 09:23 Диджей погиб при стрельбе после чемпионского парада в Канзас-Сити ABC News: при стрельбе после парада NFL в Канзас-Сити погиб один человек

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Стрельба в Канзас-Сити унесла жизнь одного человека, еще более 20 получили ранения. Представитель пожарной службы сообщил об этом телеканалу ABC News.

По подсчетам пожарной службы Канзас-Сити, погиб один человек. Жертвой стрельбы оказалась диджей радиостанции KKFI 90.1 FM Лиза Лопес-Гальван. Редакция выразила соболезнования ее родным и призвала откликнуться очевидцев.

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Власти несколько раз обновляли информацию о раненых. По последним данным, за медпомощью обратились 22 человека. Временно исполняющий обязанности начальника пожарной охраны Канзас-Сити Росс Грандисон сообщил, что из них восемь госпитализировали с «непосредственно опасными» для жизни травмами и семь — с серьезными ранениями.

Стрельба произошла к западу от Юнион-Стейшн возле гаража, когда фанаты уходили с чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс». За безопасностью на мероприятии следили около 800 правоохранителей. Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс объявил, что задержали трех подозреваемых.

На школьной парковке в Атланте штата Джорджия четыре подростка получили огнестрельные ранения, сообщили «Известия». В них стреляли из неизвестной машины.