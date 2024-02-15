Мир 15 февраля 2024, 03:48 В результате стрельбы в Канзас-Сити пострадали 22 человека Полиция Канзас-Сити: в ходе стрельбы 22 человека получили ранения, один погиб РИА «Новости»

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Число пострадавших в результате стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) в американском городе Канзас-Сити возросло до 22 человек. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

«Один погиб и 22 человека получили ранения в результате стрельбы», — заявила начальник полиции города Стейси Грейвз.

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Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии. Также Грейвз сообщила, что три человека были арестованы в связи со стрельбой.

По данным полиции, с места происшествия изъяли одно огнестрельное оружие.

Несколько дней назад туристка из США погибла на курорте Тулум в Мексике. Женщина стала очевидицей стычки между наркоторговцами и попала под перекрестный огонь.

В начале января жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников. Еще пятеро человек получили ранения.