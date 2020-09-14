Появилось видео драки, в которой погиб диджей mr. Basic

Вдова погибшего диджея Сергея Бабина, более известного как mr. Basic, поделилась с «360» видео драки, в которую оказался втянут музыкант.

Сегодня диджей скончался в одной из крымских больниц из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Врачи ввели его в искусственную кому, но не смогли спасти.

Ранее его жена Яна в беседе с «360» рассказала, что потасовка произошла в ночь с седьмого на восьмое сентября около двух часов ночи. Она и Сергей остановились в отеле друзей, когда трое неизвестных пьяных мужчин разбили стеклянную дверь.

Хозяин гостиницы вышел разобраться, в итоге завязалась драка. Один из злоумышленников замахнулся, чтобы кинуть камень в хозяина отеля, но попал в Сергея. Музыкант упал, а виновный убежал. Мужчин предположительно из Нижнего Новгорода задержали. Двое из них дали расписку о невыезде, а подозреваемый в убийстве диджея находится в изоляторе.