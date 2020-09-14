«Ужасное кровоизлияние было»: вдова рассказала о драке, в которой погиб диджей mr. Basic

В Крыму из-за тяжелых травм после драки скончался диджей Сергей Бабин, более известный как mr. Basic. Его вдова Яна в беседе с «360» рассказала о причинах драки и мужчине, которого подозревают в убийстве музыканта.

По словам Яны, потасовка произошла в ночь с седьмого на восьмое сентября около двух часов ночи.

«Мы были на выступлениях на нескольких фестивалях, но это произошло там, где мы остановились, в селе Поповка у знакомых в отеле», — поделилась она, отметив, что они должны были улетать уже в тот же день.

Перед тем, как лечь спать, Яна и Сергей провожали друзей и сидели в предбаннике у входа в отель, всего было восемь человек. В полвторого ночи в закрытую дверь не стуча вошли три неизвестных человека.

«Девушка, одна из наших друзей, вежливо попросила их выйти. Они пьяные были, но никто с ними не ссорился. Они вышли, и через двадцать секунд разбилась стеклянная дверь, в которую они заходили», — рассказала Яна.

По ее словам, они с друзьями испугались. Хозяин гостиницы, Андрей, вышел искать мужчин, но сначала не увидел их, потому что они стояли снаружи за забором. Он заметил их, когда пошел за веником, чтобы собрать стекла.

«Он взял перцовый баллончик, вышел поговорить, все вышли поговорить в итоге», — указала Яна, добавив, что она с Сергеем остались сначала в гостинице. «Никто не ругался. Когда мы все подошли, они начали угрожать нам и говорить, что „мы вас всех убьем“, „мы знаем, где вы все живете“».

Вдова музыканта отметила, что угрозы были в адрес Андрея. Он распылил после этого содержимое перцового баллончика в лицо одному из пьяных мужчин, потом повторил это со вторым. Тот взял деревянный настил и начал им кидаться, после чего взялся за камни.

Когда группа начала бежать в сторону отеля, мужчина с булыжниками бросился за ними. Он замахнулся, чтобы кинуть камень в Андрея, но попал в Сергея. Музыкант упал, а злоумышленник убежал.

«У него ужасное кровоизлияние было», — рассказала Яна. Она отметила, что Сергей «даже не разговаривал, он вообще не конфликтный человек».

Она подчеркнула, что у нее есть фото человека и скриншот видео потасовки. Материалы уголовного дела уже передали следствию.

Мужчин предположительно из Нижнего Новгорода задержали. Двое из них дали подписку о невыезде, а подозреваемый в убийстве диджея находится в изоляторе.

«Жена звонила предлагала деньги, но мы не взяли», — сказала Яна.

Музыкант скончался сегодня в больнице. Врачи ввели его в искусственную кому, но не смогли его спасти.