22 августа 2023, 16:33
Дезинсектору вынесли приговор по делу об отравлении семьи арбузом в Москве
Суд в Москве дал дезинсектору Котову пять лет колонии по делу об отравлении семьи арбузом
Дезинсектора Антона Котова проговорили к пяти годам колонии по делу о смертельном отравлении семьи арбузом. Суд установил, что мужчина совершил преступную халатность при дезинфекции продовольственного магазина на улице Совхозная. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры суд приговорил к пяти годам лишения свободы 41-летнего жителя Московской области Антона Котова», — говорится в сообщении.
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Мужчину признали виновным по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
По данным ведомства, в начале сентября 2021 года Котов пришел в продовольственный магазин для выполнения услуг дезинфекции по договору.
На следующий день после работ в магазин пришла женщина и приобрела арбуз. Позже ее вместе с пожилой матерью и дочерью госпитализировали. Бабушка и внучка умерли в больнице. Сама покупательница находилась в тяжелом состоянии.
Суд установил, что мужчина пренебрег своими обязанностями и не объяснил администрации магазина, что при проведении работ из помещения необходимо убрать все продукты.
Мужчину арестовали в зале суда.
Ранее подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой задержали во Владимире.
Суд
Прокуратура РФ
Москва 2023
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