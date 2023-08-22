Криминал 22 августа 2023, 16:33 Дезинсектору вынесли приговор по делу об отравлении семьи арбузом в Москве Суд в Москве дал дезинсектору Котову пять лет колонии по делу об отравлении семьи арбузом РИА «Новости»

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Дезинсектора Антона Котова проговорили к пяти годам колонии по делу о смертельном отравлении семьи арбузом. Суд установил, что мужчина совершил преступную халатность при дезинфекции продовольственного магазина на улице Совхозная. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры суд приговорил к пяти годам лишения свободы 41-летнего жителя Московской области Антона Котова», — говорится в сообщении.

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Мужчину признали виновным по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По данным ведомства, в начале сентября 2021 года Котов пришел в продовольственный магазин для выполнения услуг дезинфекции по договору.

На следующий день после работ в магазин пришла женщина и приобрела арбуз. Позже ее вместе с пожилой матерью и дочерью госпитализировали. Бабушка и внучка умерли в больнице. Сама покупательница находилась в тяжелом состоянии.

Суд установил, что мужчина пренебрег своими обязанностями и не объяснил администрации магазина, что при проведении работ из помещения необходимо убрать все продукты.

Мужчину арестовали в зале суда.

Ранее подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой задержали во Владимире.