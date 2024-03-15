Криминал 15 марта 2024, 19:08 Девушка из Самары умерла после ужина в ресторане СК: в Самаре возбудили дело из-за смерти девушки после ужина в ресторане РИА «Новости»

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В Самаре девушка умерла, заказав в ресторане роллы, сообщил Telegram-канал Baza. Ее смерть стала причиной для возбуждения уголовного дела.

Местная жительница пришла в ресторан на Ленинградской улице со знакомым. Пара заказала несколько видов роллов. После ужина молодые люди отправились на прогулку, во время которой девушке стало резко плохо: она жаловалась на боли в животе и начала задыхаться.

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В больницу 18-летнюю горожанку привезли без сознания. Она умерла из-за остановки сердца.

Полицейские опросили сотрудников ресторана и родных погибшей. Ее отец пояснил, что у девушки с детства была аллергия на рыбу. Почему она решила поесть роллы, неясно.

В пресс-службе СК по Самарской области отметили, что после случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Местная жительница почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую медицинскую помощь, однако спасти девушку не удалось», — указали в ведомстве.

В СК назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причины гибели девушки. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

В Новосибирске недавно произошло массовое отравление роллами. Одна из пострадавших рассказала «360», что до сих пор находится в больнице под капельницей.