СК возбудил дело после отравления годовалой девочки наркотиками

Отравление годовалой девочки наркотиками в Ленинградской области стало поводом для уголовного дела. Следователи начали расследование о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК, завел следственный отдел по городу Тосно, уточнили в пресс-службе регионального СК РФ.

Следствие установило, что житель города Никольское Тосненского района «незаконно хранил в свободном доступе одной из комнат квартиры наркотическое средство». Известно, что мужчина 1997 года рождения страдает от наркотической зависимости.

«Проживающая там же малолетняя девочка приняла внутрь часть вещества», — подчеркнули в ведомстве.

Ребенок почувствовал себя плохо, его положили в больницу. Состояние девочки оценивалось как тяжелое. Сейчас угрозы ее жизни нет.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего подозреваемого в совершении преступления. Годовалому ребенку он приходится дядей. Мужчину допрашивают. Следователи намерены предъявить ему в ближайшее время обвинение и избрать меру пресечения.

СК устанавливает все обстоятельства преступления. В ведомстве дадут оценку работе органов системы профилактики.