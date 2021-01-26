Отца отравившейся наркотиками годовалой девочки назвали пьющим, но неагрессивным

В Ленинградской области годовалую девочку госпитализировали с отравлением наркотиками. Сосед семьи, в которой растет ребенок, рассказал «360» о его родителях.

Мужчина по имени Сергей признался, что живущих с ним в одном подъезде видит редко: по работе все время в разъездах и домой приходит «только ночевать». О произошедшем узнал из СМИ.

«Алкоголь употребляют. <…> Насчет наркотиков не знаю», — рассказал он о родителях пострадавшей девочки.

Отца годовалого ребенка он как-то видел сидящим в клумбе и поющим песни. Сергей отвел соседа в тамбур квартиры, посадил на тумбочку «и все». По его словам, агрессивного поведения за мужчиной замечено не было.

«Какой там агрессивный? Сопляк», — охарактеризовал сосед родителя ребенка.

Мать девочки заявила, что дочери стало плохо вечером 24 января. Полиция узнала о произошедшем следующим утром — 25-го числа. Правоохранители Тосненского района получили телефонограмму, в которой говорилось о госпитализированном в тяжелом состоянии ребенке из дома по улице Первомайской города Никольское.

Полицейские выясняют, что стало причиной случившегося. Медики обнаружили в организме девочки метадон.