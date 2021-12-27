Девятерых фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ признали виновными

Московский областной суд признал виновными фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Приговор получили девять человек. Трое из них получили сроки за убийство, покушение на убийство и хулиганство, и еще шестеро — только за хулиганство, передал ТАСС.

«Суд установил, что подсудимые совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сергей Ходжоян, Гамлет и Грант Айрапетян совершили убийство, а также покушение на убийство из хулиганских побуждений», — вынес свое решение судья.

В ходе процесса никто из фигурантов дела вину не признал. Прокуроры запросили для них сроки от шести до 22 лет. Потерпевшими по делу стали отец Белянкина и еще двое врачей, одного из которых тяжело ранили.

Следствие и суд установили, что 1 июня 2019 года в деревне Путилково в Московской области директор заведения общественного питания Гурген Агаян без объяснения причины потребовал выйти из кафе двух посетителей — врачей. В конфликт вступили еще несколько человек, которые начали драку. В ходе потасовки один из мужчин потерял сознание и упал, а второй истекал кровью, получив удар ножом в живот, но его продолжали избивать.

Противостояние увидел боец ГРУ Никита Белянкин, который окрикнул нападающих и потребовал прекратить избиение. В итоге его ранили ножом в область сердца.