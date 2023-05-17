Криминал 17 мая 2023, 00:08 «Детский организм не выдержал». Четырехлетняя девочка умерла в Ингушетии после издевательств в семье Четырехлетняя девочка умерла в Ингушетии после издевательств в семье Unsplash

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Четырехлетняя девочка скончалась в одной из больниц Ингушетии, куда попала после побоев в семье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Мне сообщили очень тяжелую весть. <…> Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь. <…> Врачи оказались бессильны перед тяжелым заболеванием крови», — написал он.

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Глава региона добавил, что всего неделю назад все радовались, когда девочка пришла в себя. Тогда каждый надеялся, что она поправится.

«К сожалению, надеждам этим не дано было сбыться», — отметил Калиматов.

Избитую девочку привезли в больницу в конце апреля. Травмы ей, предположительно, нанесли мать и бабушка. Как уточнили в региональном МВД, семья девочки неблагополучная и состоит на профилактическом учете. Мать ребенка уже арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.