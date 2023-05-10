Криминал 10 мая 2023, 00:03 Четырехлетняя девочка в Ингушетии пришла в себя после побоев Избитая четырехлетняя девочка в Ингушетии пришла в сознание и дышит сама РИА «Новости»

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что четырехлетняя девочка пришла в себя после нанесенных ей побоев. Ребенок дышит сам, но остается в тяжелом состоянии, написал глава региона в Telegram.

«Пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых, наконец-то пришла в себя. Девочка в сознании и дышит сама, без помощи ИВЛ. Несмотря на положительную динамику, ее состояние пока остается тяжелым», — сообщил Калиматов.

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Девочку доставили в больницу в конце апреля. Предположительно, ее избивали мать и бабушка. Сейчас обстоятельствами этой истории занимаются правоохранительные органы, которые устанавливают виновных.

Тяжесть состояния девочки усугубляется неврологической симптоматикой, интоксикационным синдромом, анемией. Она получает все необходимое лечение.

«Верим и молимся, чтобы детский организм справился со всеми недетскими тяготами, что свалились на него», — написал глава региона.

Следственный комитет уже предъявил матери избитой девочки обвинение. Она арестована, дело расследуют по статье об умышленном причинении вреда здоровью.