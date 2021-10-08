Детский омбудсмен выяснит причины смерти 16-летней девушки и ее ребенка после родов в общественном туалете

Следователи и детский омбудсмен в Краснодарском крае Татьяна Ковалева выяснят детали смерти 16-летней девушки и ее новорожденного ребенка в общественном туалете в Славянске-на-Кубани. По данным следствия, она родила дочь, задушила ее, а затем скончалась сама.

Об этом «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. Она подчеркнула, что направила запросы следователям, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах все произошло, а также понять, носили ли действия девушки преступный характер.

Во время всей беременности несовершеннолетняя и ее мать скрывали этот факт и не обращались в больницу. После родов у нее началось сильное кровотечение — оно не останавливалось три дня и в результате стало причиной смерти роженицы. По предварительной информации, отцом ребенка может быть юноша, с которым девушка рассталась незадолго до обнаружения беременности.

При этом следствие считает, что мама девушки могла колоть ей препараты, чтобы вызвать выкидыш. Однако прервать беременность не получилось, хотя ребенок родился намного раньше срока. При этом он, вероятно, был здоров, и его смерть была насильственной.