Эксклюзив 26 сентября 2022, 13:29 Поделиться Telegram

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Viber «Детей выводили через школу». Мама ученика ижевской школы — об эвакуации детей Мама ученика школы в Ижевске: некоторые дети при стрельбе выпрыгивали из окон РИА «Новости»

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Некоторые ученики школы № 88 в Ижевске во время стрельбы вооруженного мужчины пытались покинуть здание, выпрыгивая из окон. Об этом «360» рассказала мама двоих учащихся. Выводили детей постепенно.

«Детей выводили через школу, видимо, по классам. Сначала класс моего сына, а остальных — второй и первый классы — позже. Говорят, что дети еще выпрыгивали из окон», — сообщила она.

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По словам женщины, в школе у нее учатся два ребенка: сын — в восьмом классе и дочь — в первом.

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«В этот день дочка не пошла в школу — заболели зубы. Сын в 11 часов написал: „Мам, мне страшно. Я тебя люблю, нас расстреливают“. Подумала, что он прикалывается. Потом в чате школы пишут, что к ней не подходить, детям не звонить, идет обстрел», — продолжила мама.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что всего при атаке нападавшего погибли 13 человек — семь детей и шесть взрослых.

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