«Дети и родители за него». Директор школы рассказала о физруке, которого подозревают в педофилии

Директор школы, в которой задержали учителя физкультуры по подозрению в педофилии, в шоке от случившегося. «360» она рассказала, что мужчина учил целые династии.

«Никто из педагогов ничего плохого о нем сказать не может. Дети и родители за него. Есть династии — родители учились, теперь дети продолжают, все его знают уже давно. Поэтому это для всех большой шок и неожиданность», — поделилась Елена.

По ее словам, 59-летний учитель физкультуры работает в этой школе с 1996 года, и ничего подобного никто за ним не замечал.

Однако в Следственном комитете уверены, что руководство знало и возможно даже покрывало преступления физрука.

А пока следователи допрашивают свидетелей и подозреваемого, учителя и родители собирают подписи под петицией в поддержку преподавателя. Они уверены, что это ошибка, и физрук ничего не совершал.

Ранее 59-летнего мужчину задержали во дворе школы. По некоторым данным, он пытался бежать. Среди пострадавших от предполагаемого педофила — девочки 15-16 лет, которые несколько лет боялись рассказать об этом старшим. В дело вмешалась подруга одной из жертв, которая и обратилась в полицию.

По данным следствия, факты домогательства подтвердились. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.