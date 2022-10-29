Дерзкое ограбление табачной лавки в Новосибирске попало на видео | 360°

Криминал 29 октября 2022, 18:23 Дерзкое ограбление табачной лавки в Новосибирске попало на видео Mash: жители Новосибирска ограбили табачный магазин во время обеда продавца

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Трое жителей Новосибирска ограбили табачный магазин на первом этаже одного из торговых центров. Преступление попало на камеры наблюдения, видео показал Telegram-канал Mash Siberia.

В свой обеденный перерыв продавец отошел, чтобы перекусить, но не закрыл до конца защитные жалюзи.

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Мужчины ворвались в магазин, подняли шторку табачной лавки. Один из преступников залез в помещение, пока двое его соучастников наблюдали за обстановкой снаружи.

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Вытащив пару коробок с сигаретами и зажигалками, мужчины убежали из магазина на глазах у удивленных свидетелей.

Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей, владелец торговой точки написал заявление в полицию. Правоохранители уже приступили к расследованию дела.

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