Дерзкое ограбление табачной лавки в Новосибирске попало на видео | 360°

29 октября 2022, 18:23
Дерзкое ограбление табачной лавки в Новосибирске попало на видео
Mash: жители Новосибирска ограбили табачный магазин во время обеда продавца
Трое жителей Новосибирска ограбили табачный магазин на первом этаже одного из торговых центров. Преступление попало на камеры наблюдения, видео показал Telegram-канал Mash Siberia.
В свой обеденный перерыв продавец отошел, чтобы перекусить, но не закрыл до конца защитные жалюзи.
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Мужчины ворвались в магазин, подняли шторку табачной лавки. Один из преступников залез в помещение, пока двое его соучастников наблюдали за обстановкой снаружи.
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Вытащив пару коробок с сигаретами и зажигалками, мужчины убежали из магазина на глазах у удивленных свидетелей.
Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей, владелец торговой точки написал заявление в полицию. Правоохранители уже приступили к расследованию дела.
Ранее житель Севастополя ограбил квартиру, войдя в доверие к собутыльнику и украв ключи от квартиры его сестры. После этого он забрался в дом женщины, вынес несколько флаконов дорогих духов и телевизор. Вырученные средства он потратил на алкоголь, написало «Утро.ру».
МВД РФ
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