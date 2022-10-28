Злоумышленник ограбил квартиры в Севастополе на 100 тыс рублей | 360°

Криминал 28 октября 2022, 21:02 Злоумышленник ограбил квартиры в Севастополе на 100 тыс рублей

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Злоумышленник ограбил две квартиры в Севастополе. Из них он вынес бытовую технику на сумму в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

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Как сообщили следователи, 24-летний злоумышленник втерся в доверие к 45-летнему пострадавшему во время распития алкоголя, из-за чего последний предложил приятелю временно разместиться у него. Спустя время подозреваемый украл у пострадавшего ключи от квартиры его сестры. Затем он проник во второе жилье, откуда вынес телевизор и три флакона женских духов. Вырученные средства он потратил на спиртное.