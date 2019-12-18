Дерзкое ограбление банка в Петербурге попало на видео

На кадрах видно, как в отделение банка зашел неизвестный с автоматом в руках. На его лице была медицинская маска, перед собой он поставил на колени какого-то мужчину и заставил того ползти вглубь отделения банка. Та же участь постигла уборщицу: ее заставили стать на колени, проползти несколько метров и лечь на пол.

В ролике не запечатлен соучастник ограбления. Свидетели позже рассказали, что это был мужчина, вооруженный ножом.

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ограбление произошло вечером 17 декабря, приблизительно в 19:00. Ограбили отделение банка «Восточный». По информации правоохранителей, банк лишился пяти миллионов рублей. Пострадавшие обратились в полицию через час после случившегося.

Налетчики объявлены в розыск. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела уточнили «Невские новости» со ссылкой на питерскую полицию.

Ранее в США задержали бывшего банковского клерка. Он ограбил собственное финучреждение, а потом выложил в соцсети хвастливые фотографии с пачками купюр — на чем и попался.