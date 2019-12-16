Сотрудника банка поймали за кражу денег по фотографии из соцети

Следователи предполагают, что Арландо Хендерсон в возрасте 29 лет воспользовался правом доступа к сейфу в отделении кредитной организации в городе Шарлотт. За прошлый год американец минимум 18 раз украл деньги вкладчиков. Часть этих средств он зачислял на личный счет через банкомат недалеко от места работы.

Преступник взял кредит на покупку Mercedes-Benz. Для этого он предоставил фальшивые сведения и документы. В их числе была справка о движении средств на несуществующем счете.

Хендерсона нашли при помощи Facebook и Instagram. Там он публиковал снимки с пачками долларов в руках.

Полиция взяла злоумышленника под стражу в городе Сан-Диего штата Калифорния. Теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов.