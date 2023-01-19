19 января 2023, 19:33
Державшие на цепи дочь-подростка родители отделались условным сроком
СК: приковавшая дочь к батарее семейная пара из Минусинска получила условные сроки
Условный срок в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с испытательным сроком на два года назначил суд Минусинска семейной паре, которая в наказание приковывала цепью к батарее дочь-подростка. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю.
В материалах дела говорится, что родители впервые посадили 13-летнюю дочь на цепь в мае 2022 года за то, что она поздно приходила с прогулок. Во второй раз подростка приковала пьяная мать в июле 2022-го.
Реклама
Родители заявили, что такими жесткими мерами пытались воспитывать свою дочь. Против них завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и незаконное лишение ее свободы.
Реклама
По данным прокуратуры Красноярского края, всего в семье воспитывали шесть детей. Родители состояли на профилактическом учете из-за пьянства. Против пары уже заводили административные дела.
Дети
СК РФ
Реклама
Реклама