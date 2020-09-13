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    13 сентября 2020, 12:55

    Депутата новороссийской думы задержали по подозрению в афере на 2,1 миллиона рублей. Видео

    Ксения Басырова

    Депутат городской думы Новороссийска от партии «Справедливая Россия» Михаил Ерохин был задержан 12 сентября сотрудниками СК. Его подозревают в мошенничестве на 2,1 миллиона рублей.

    «После получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова приводит ТАСС.

    Следственный комитет опубликовал официальное видео задержания Ерохина на канале.

    Дело в отношении Ерохина завели по статье «Покушение на мошенничество». Им занялись сотрудники Главного управления СК России.

    Михаил Ерохин является депутатом городской думы Новороссийска VI созыва и председателем совета местного отделения партии «Справедливая Россия». Он также выдвинут в кандидаты в депутаты в думу Новороссийска VII созыва.

    Ранее стало известно о задержании заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, Исаев на должности главы ЦНИИ «Электроника» заключал соглашения с подставными фирмами и через них выводил деньги из бюджета. Сейчас расследование ведут сотрудники СК России.

    Новости SMI.FM