Замглавы департамента из Минпромторга заподозрили в мошенничестве и задержали

Заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

По данным источника «Интерфакса», Исаева задержали по статье «Мошенничество». По неподтвержденным данным, следствие считает, что замглавы депаратмента, когда руководил ЦНИИ «Электроника», заключал соглашения с фирмами-однодневками и через них выводил деньги из бюджета.

По данным «Коммерсанта», 11 сентября Замоскворецкий суд изберет Исаеву меру пресечения.