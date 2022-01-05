Опубликованы кадры из общежития в Костроме, где убили 5-летнюю девочку

Следственный комитет показал кадры из комнаты общежития в Костроме, где нашли тело пятилетней девочки. Ее похитили двое мужчин, позднее при задержании они признались в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Девочка накануне вышла на прогулку, во время которой, по данным следствия, ее похитили двое мужчин. Позже были задержаны двое подозреваемых, которые признались в убийстве, пишет RT.

По данным прокуратуры, оба мужчины ранее были судимы: один за кражу, а второй за педофилию и распространение порнографии.

Когда местные жители узнали об убийстве, они собрались у здания общежития, где правоохранители проводили следственные действия. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как толпа людей собралась у входа в здание.