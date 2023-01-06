Криминал 06 января 2023, 17:12 Дело возбудили в Нижнем Новгороде после гибели двух рабочих в кипятке СК завел дело после гибели двух рабочих в подвале с кипятком в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту гибели двух рабочих в Нижнем Новгороде, провалившихся в подвал с кипятком. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи ведут производство по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

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Происшествие произошло 6 января. По версии следствия, сотрудники подрядной организации получили вызов по заявке о прорыве трубы с горячей водой.

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Во время спуска в подвал под рабочими сломалась лестница, они упали в кипяток, которым оказалось заполнено помещение. От полученных ожогов мужчины 1971 и 1963 годов рождения скончались на месте.

Областная прокуратура также начала проверку по факту смерти рабочих во время ремонтных работ. В случае необходимости ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.