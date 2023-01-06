06 января 2023, 14:01
Нижегородские рабочие погибли после падения в кипяток
Гострудинспекция Нижегородской области сообщила о гибели упавших в кипяток рабочих
Устранение коммунальной аварии в жилом доме Приокского района Нижнего Новгорода закончилось гибелью двух рабочих. Они упали в наполненный кипятком подвал и скончались от полученных ожогов. Об этом сообщила региональная трудовая инспекция на своей странице во «ВКонтакте».
В ведомстве заявили, что на вызов в дом на улице Азовской рабочие приехали в ночь на пятницу, 6 января. Когда они спускались в подвал, ветхая деревянная лестница не выдержала, и сантехники упали в кипяток. От полученных термических ожогов они погибли.
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Государственная трудовая инспекция приступила к выяснению всех обстоятельств несчастного случая.
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Собственную проверку организовала региональная прокуратура. В ведомстве заявили, что оценят выполнение законодательства об охране труда и при наличии нарушений примут меры прокурорского реагирования.
Прокуратура РФ
ЖКХ
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