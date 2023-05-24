Криминал 24 мая 2023, 18:31 Уехавший из России госслужащий стал фигурантом уголовного дела о нарушении гостайны ФСБ завела уголовное дело о нарушении гостайны против уехавшего из России москвича РИА «Новости»

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Работавший в организации и с лицензией на работу с государственной тайной житель Москвы покинул Россию, не дождавшись окончания срока ограничений по выезду за границу. Об этом со ссылкой на пресс-службу смоленского управления ФСБ сообщил ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в отношении москвича завели уголовное дело за нарушение требований о защите государственной тайны. Пока уехавший проходит как подозреваемый.

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В пресс-службе пояснили, что мужчина 10 лет работал в организации, которая имела доступ к сведениям особой важности.

«Подобная степень секретности предусматривает работу с данными, при разглашении которых ущерб может быть причинен внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли», — подчеркнули в ведомстве.

После увольнения с сотрудника взяли подписку в течение пяти лет не покидать страну. Но он не дождался окончания этого срока и на своей машине пересек государственную границу.