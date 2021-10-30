Однопартийцы депутата от КПРФ Валерия Рашкина начали изучать подробности истории о приключениях парламентария в саратовском лесу, где его поймали с тушей лося в багажнике машины. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель ЦК партии Геннадий Зюганов.

«Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено [Юрию] Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии. <…> Разберемся — прокомментируем», — приводит агентство слова Зюганова.

На этой неделе представители силовых ведомств остановили ехавшего на машине по саратовскому лесу Рашкина. В багажнике он вез разделанную тушу лося. Он утверждает, что нашел убитое животное во время прогулки и вез его в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной охоте.

Парламентарию предложили пройти медосвидетельствование на алкоголь, но он отказался. Рашкин объяснил свое решение возможностью провокации против него. Позже в пресс-службе областного МВД сообщили, что ружье и охотничий билет на имя депутата лежали у места, где разделывали лося.