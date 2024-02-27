Криминал 27 февраля 2024, 09:56 Дело против чиновников о превышении полномочий завели в Саратове СК: в Саратове завели дело против чиновников о превышении полномочий РИА «Новости»

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Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту превышения должностными лицами полномочий при строительстве многоквартирных домов в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно, неизвестные лица из числа сотрудников администрации города с 2012 по 2022 год выдали разрешения на строительство жилых домов на участке микрорайона «Солнечный-2». Однако они не соответствовали требованиям нормативов градостроительного проектирования.

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Кроме того, они допустили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в шести жилищно-строительных кооперативах на территории Заводского района.

Злоупотребление полномочиями привело к тому, что часть жителей города перестала получать равный доступ к образовательным учреждениям. Кроме того, права участников долевого строительства на получение жилых помещений также нарушили.

«Указанные уголовные дела будут соединены с ранее возбужденным уголовным делом по факту халатности», — отметили в ведомстве.

Ранее экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде.