27 февраля 2024, 09:56
Дело против чиновников о превышении полномочий завели в Саратове
СК: в Саратове завели дело против чиновников о превышении полномочий
Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту превышения должностными лицами полномочий при строительстве многоквартирных домов в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Предварительно, неизвестные лица из числа сотрудников администрации города с 2012 по 2022 год выдали разрешения на строительство жилых домов на участке микрорайона «Солнечный-2». Однако они не соответствовали требованиям нормативов градостроительного проектирования.
Реклама
Кроме того, они допустили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в шести жилищно-строительных кооперативах на территории Заводского района.
Злоупотребление полномочиями привело к тому, что часть жителей города перестала получать равный доступ к образовательным учреждениям. Кроме того, права участников долевого строительства на получение жилых помещений также нарушили.
«Указанные уголовные дела будут соединены с ранее возбужденным уголовным делом по факту халатности», — отметили в ведомстве.
Ранее экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде.
Саратов
Уголовное дело
Чиновники
Реклама
Реклама