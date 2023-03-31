Криминал 31 марта 2023, 15:41 Дело подростка о тройном убийстве в Луховицах передали в суд СК: дело подростка, обвиняемого в тройном убийстве в Луховицах, ушло в суд РИА «Новости»

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Сотрудники СК завершили расследование тройного убийства в Луховицах. В преступлении обвинили подростка. Дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили в официальном Telegram-канале Главного следственного управления ведомства по Московской области.

Жертвами преступления 24 ноября 2022 года стали два мужчины и женщина. По данным следствия, обвиняемый был в гостях у своего знакомого и сначала убил его. Затем, когда в квартиру пришла пара, он расправился и с ними.

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В рамках расследования специалисты провели свыше 30 допросов, около 15 экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую, генетическую и трасологическую.

На стадии предварительного расследования обвиняемый дал признательные показания и последовательно рассказал об обстоятельствах преступления. В основу обвинения легли собранные доказательства и заключения экспертиз.