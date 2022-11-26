Криминал 26 ноября 2022, 17:46 Школьника заподозрили в тройном убийстве в Луховицах ГУ МВД: 14-летнего подростка задержали по подозрению в тройном убийстве в Луховицах РИА «Новости»

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Правоохранители задержали 14-летнего подростка, который подозревается в убийстве трех человек в квартире в Луховицах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили личность подозреваемого и доставили в отдел. Им оказался местный житель 2008 года рождения.

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Причиной тройного убийства, по предварительным данным, оказался бытовой конфликт. В квартире в поселке Красная Пойма отдыхали четыре человека. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку с поножовщиной.

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Позже в квартире обнаружили тела мужчин примерно 61 и 42 лет, а также 35-летней женщины с множественными колото-резаными и рубленными ранами. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.