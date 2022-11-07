Дело по факту гибели ребенка в бассейне Подольска направили в суд | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 15:52 Дело по факту гибели ребенка в бассейне Подольска направили в суд Подольская прокуратура направила в суд по факту гибели 14-летней девочки в бассейне РИА "Новости"

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Прокуратура Подольска направила в Подольский городской суд Московской области уголовное дело по факту гибели в бассейне 14-летней девочки во время занятия плаванием. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, оказывающей тренерские услуги. Ее обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Следователи полагают, что обвиняемая ранее заключила договор на оказание тренерских услуг по синхронному плаванию с муниципальным учреждением в Подольске.

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В результате необеспечения тренером должных мер безопасности и ненадлежащего оказания услуг во время проведения тренировки 18 сентября в бассейне утонула несовершеннолетняя девочка 2008 года рождения.

Ранее в аквапарке Кирова утонул 11-летний мальчик, оставшийся без присмотра родителей, сообщал RT. Следователи по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.