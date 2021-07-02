Ребенок утонул во время купания в аквапарке Кирова

В кировском аквапарке утонул 11-летний мальчик, оставшийся без присмотра родителей. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировской области.

«В рамках проверочных мероприятий прокуратурой Ленинского района города Кирова будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию соблюдения безопасных условий нахождения несовершеннолетних на территории и в помещениях аквапарка», — сказано в сообщении прокуратуры.

На данный момент следователи проводят проверку случившегося. Если в аквапарке будут обнаружены нарушения, правоохранительные органы примут меры. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.