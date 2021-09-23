СК завел уголовное дело о халатности в отношении двух полицейских в связи с убийством двух 10-летних девочек в Кузбассе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным источника канала, задержанные — начальник ОУУП и ПДН отделения МВД по городу Мыски и инспектор по осуществлению административного надзора.

Они осуществляли административный надзор над преступником, которого обвинили в убийстве девочек. Источник рассказал, что полицейские ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Им уже предъявили обвинение в халатности.

Две школьницы 10 лет в Киселевке 6 сентября ушли в школу и не вернулись домой. На следующий день их тела обнаружили в заброшенном доме.

По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 41-летнего Виктора Пестерникова. Он уже был судим за педофилию. Его удалось выследить благодаря камерам видеонаблюдения. Она зафиксировали, как накануне мужчина покупал еду двум девочкам, а потом они вместе вышли из магазина. Ему уже предъявлены обвинения.