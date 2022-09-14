Дело о пожаре в московском квест-руме пополнилось вторым обвиняемым | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 23:37 Поделиться Telegram

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Viber Дело о пожаре в московском квест-руме пополнилось вторым обвиняемым СК: актеру московского квеста, где при пожаре пострадали дети, предъявили обвинение РИА «Новости»

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Московские следователи предъявили обвинение актеру игрового квеста, где во время пожара пострадала группа подростков. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, 25-летний мужчина также проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В СК отметили, что в ходе допроса молодой человек признал вину и полностью раскаялся в содеянном. В качестве меры пресечения с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Первым фигурантом этого дела стал индивидуальный предприниматель, организовавший квест-рум в нежилом помещении на юго-востоке Москвы.

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Пожар в заведении произошел вечером 11 сентября, когда квест проходила группа подростков. Предварительной причиной возгорания назвали неаккуратное использование газового баллона актером-аниматором. Огонь распространился по декорациям. Ожоги получили четверо несовершеннолетних клиентов.

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