Дело о халатности возбудили после убийства воспитательницы в Подмосковье

Мужчина пробрался в детский сад в Воскресенске и зарезал свою жену 31 августа. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в учреждении был всего один охранник, а ряд камер видеонаблюдения не работал. Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».

«Фактически в детском саду находился всего один охранник, ряд видеокамер был в нерабочем состоянии, не все помещения оборудованы средствами охранной сигнализации и охвачены системой видеонаблюдения», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Московской области.

В день происшествия работники детсада нарушили требования безопасности и впустили в помещение постороннего человека. Материалы прокурорской проверки передали в региональный СК, который возбудил уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ «Халатность».

Пьяный 53-летний мужчина 31 августа пробрался в детский сад в Воскресенске, где работала его жена, через запасную дверь, которая была не заперта. Он несколько раз ударил женщину ножом. Она умерла на месте до приезда скорой помощи. Нападавшего задержали на месте преступления. В сентябре супруги должны были развестись.