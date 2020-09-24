Дело футболиста Широкова попросили переквалифицировать

В деле футболиста Романа Широкова может появиться новая статья. Адвокаты избитого им арбитра потребовали у следователей переквалифицировать ее в покушение на убийство.

Защита судьи Никиты Данченкова уже обратилась в СК РФ по Москве, рассказал РИА «Новости» адвокат Александр Островский.

«Считаем, что в действиях Широкова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом „и“ части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)», — уточнил юрист.

Островский подчеркнул, что в прошлом Широков был профессиональным футболистом, и у него «сильный удар ногой». Данченкова он бил шипованными бутсами по голове.

«Если бы не оперативная реакция ребят, которые оттащили Широкова, Данченков мог получить гораздо более серьезные травмы, может, даже несовместимые с жизнью», — предположил Островский.

На прошлой неделе уголовное дело об избиении судьи футболистом Романом Широковым передали в столичный главк МВД. Спортсмену вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Широков избил Данченкова во время любительского матча в августе. На судью он набросился после того, как тот показал футболисту красную карточку. Арбитр получил удар рукой в лицо и упал. Широков ударил оппонента ногой, после чего его оттащили.