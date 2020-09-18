Делом футболиста Широкова займется столичный главк МВД

Уголовное дело об избиении судьи футболистом Романом Широковым передали в ГУ МВД Москвы. Материалы из производства ОВД «Сокольники» изъяли благодаря общественному резонансу, заявил адвокат.

Адвокат потерпевшего арбитра Никиты Данченкова Александр Островский рассказал ТАСС, что распоряжение начальника управления дознания столичного главка МВД поступило накануне.

«Уголовное дело по статье 115 УК РФ изъято из производства ОВД „Сокольники“ и передано в производство управления дознания ГУ МВД по Москве», — сказал юрист. По его словам, «это прямой результат общественного резонанса».

Данченкова вместе с адвокатом вызвали для допроса, который запланирован на вторник. Если вина Широкова будет доказана, ему могут присудить до 360 часов обязательных работ, год исправительных работ и два года принудительных работ. Наказание по вменяемой футболисту статье также предполагает шесть месяцев ареста или два года лишения свободы.

Сторона защиты намерена переквалифицировать уголовное дело на покушение на убийство из хулиганских побуждений. Островский планирует подать жалобы в СК и прокуратуру.

На стадионе академии «Спартака» в ходе матча с участием команды телеканала «Матч ТВ» 10 августа Роман Широков избил арбитра, когда тот показал ему красную карточку. За инцидент футболист извинился в соцсетях, телеканал от работы его отстранил.